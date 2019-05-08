دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Nest تعلن عن دعم إصدارات الشركة من الكاميرات بمعايير أعلى للخصوصية والحماية ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Nest عن دعم كاميرات المراقبة في الشركة بترقية جديدة في برمجيات الحماية، بهدف تأمين وحماية المستخدمين عند إتصال الكاميرات بشبكات الإنترنت.

أكدت شركة Nest على إلتزام الشركة بأعلى معايير الحماية والخصوصية في كاميرات المراقبة، حيث تعمل الشركة على ترقية برمجيات الحماية لتأمين بيانات المستخدمين عند إتصال الكاميرات بشبكة الإنترنت، كما تعطي للمستخدمين حرية الإختيار في نقل البيانات على حساب جوجل.

ولقد أطلقت Nest منشورات بتفاصيل جديدة حول كيفية ترقية معايير الحماية في برمجيات الشركة، وأيضاً كيفية إدارة البيانات الخاصة بالمستخدمين، كما أكدت على إلغاء ميكروفون Nest Secure بشكل نهائي.

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ويعود إهتمام Nest لإبراز تطور معايير الحماية والخصوصية في كاميرات المراقبة الخاصة بالشركة بعد الكثير من الإنتهاكات والإختراقات التي رصدت في أجهزة Nest والتي أدت إلى تسريب بيانات حسابات بارزة في الأشهر الماضية بشكل خاص الحسابات التي تتميز بكلمة مرور ضعيفة، لذا سيكون لدى المستخدمين الإختيار خلال الفترة القادمة بنقل حسابهم الخاص في Nest إلى حساب جوجل للحصول على مزيد من الحماية والتأمين ضد إختراق المتسللين.

المصدر

هذا الموضوع Nest تعلن عن دعم إصدارات الشركة من الكاميرات بمعايير أعلى للخصوصية والحماية ظهر على التقنية بلا حدود.