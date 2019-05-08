انت الان تتابع السعودية: تمكين 30 مليون معتمر بحلول 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
رصد تقرير رسمي صادر عن الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية، عددًا من المؤشرات الخاصة بأداء مناسك العمرة خلال العام الماضي، حيث أظهر التقرير أن إجمالي عدد المعـتمرين خلال عام 2018 بلغ 18.311.111 معتمرًا، من بينهم 6.765.614 معتمرًا قَدِموا من خارج المملكة، ووفقا للنتائج التحليلية الواردة بالتقرير الصادر عن سجلات وزارة الحج والعمرة السعودية، فإن عدد معتمري الداخل من السعوديين وغير السعوديين بلغ 11.545.497 معتمرًا، وسجلت نسبة المعتمرين السعوديين من معتمري الداخل 46.17%، وغير السعوديين من داخل المملكة 53.83%.
وتُعَد العمرة أحد محاور رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تمكين نحو 30 مليون معتمر مع حلول عام 2030، كما تُعد مناسك العمرة من أهم عوامل التنمية الاقتصادية الحقيقية والشاملة للمملكة العربية السعودية، وواحد من أهم عناصر التدفق الشامل للموارد المالية الخاصة، لما لها أيضا من مردود ثقافي بالنظر إلى توافد
وقد كشفت نتائج مسح العمرة أن معظم معتمري الداخل من السعوديين والمقيمين يفضلون أداء العمرة خلال يوم واحد على الأكثر.
وسجَّل مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة أعلى نسبةٍ في استقبال المعتمرين من الخارج بنسبة 62% بينما بَلغَت نسبة المعتمرين عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة 29.31%.
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