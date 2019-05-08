"الإفتاء" توضح حكم الحامل إذا أفطرت في رمضان

"هضطر أفطر في رمضان لأني حامل، المفروض أعوض الأيام دي ولا أطلع فدية؟"، سؤال تداولته العديد من السيدات عبر المجموعات السرية الخاصة بالفتيات على "فيس بوك"، متسائلات عن حكم الشرع في إفطار المرأة الحامل في رمضان؟

الامر الذي تباينت فيه الأراء من قٍيل التعليقات المتفاعلة مع السؤال، فمنهن من ذهبن لتعويض تلك الأيام، وصيامها في وقتًا لاحق، ومنهن من قال إنه يخرج فدية فقط، في حين ذهبن البعض للفدية والصيام.

الأمر الذي أوضحته، دار الإفتاء المصرية، في ردها على سؤال أحد الأزواج، الذي أرسل، قائلًا: "زوجتي حامل وقد منعها الطبيب من الصيام، فهل يجوز لها كفارة أو فدية؟ وفي حالة الوجوب، ماذا يكون مقدارها؟ وفي أي وقت تسدد؟".

ومن جانبه أوضح علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال "بوابة الإفتاء"، إنه إذا قرر الطبيب المسلم عدم قدرة الزوجة على الصيام فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يومًا.

وأضاف، أما إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا وجبتين من أوسط طعامها. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.