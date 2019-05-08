مسؤول كويتي: يحق لجميع الدول استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أعلن السكرتير الثالث في سفارة الكويت لدى النمسا، العضو الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ياسين الماجد، تأكيد بلاده على حق جميع الدول في إنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الماجد أمام أعمال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مناقشة البند الرابع الخاص بتنفيذ اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي بين الوكالة وإيران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأوضح الماجد أن "الكويت تؤمن بأن الدبلوماسية والحوار هما السبيل الوحيد لتقارب وجهات النظر وتسوية المسائل العالقة بالملف النووي الإيراني"، مشيرًا إلى ترحيب الكويت بتنفيذ إيران للتدابير العملية الستة التي اتفق عليها في نوفمبر الماضي بين المدير العام للوكالة يوكيا أمانو ونائب وزير خارجية إيران علي أكبر صالحي إضافة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في طهران في فبراير الماضي مع الوكالة حول التدابير السبعة العملية التي يجب على إيران تنفيذها.

وأعرب الماجد عن تطلع بلاده لاستمرار التعاون بين الوكالة وإيران لتسوية المسائل العالقة بهدف ضمان سلمية برنامج إيران النووي. وقال: نتابع باهتمام بالغ التطورات الإيجابية للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مجموعة 5 + 1 وإيران في نوفمبر الماضي في فيينا والذي أفضى إلى وضع جدول زمني للأشهر الأربعة المقبلة.

ويأمل الماجد في أن تشكل هذه المفاوضات بداية ناجحة لاتفاق دائم يجنب المنطقة جميع التوترات وأن تكون إيران عامل أمن واستقرار للمنطقة. وأكد أن هذه التطورات المشجعة تعد خطوة أولى في الاتجاه الصحيح يجب البناء عليها للتوصل لاتفاق نهائي وشامل حول برنامج إيران النووي لضمان الاستقرار وتحقيق السلام والأمن الدوليين.