"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة عسكريين في قصف صاروخي شرق صعدة

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وذكرت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم "أنصار الله"، أن مقاتلي الجماعة استهدفوا بصاروخ محلي الصنع نوع "زلزال1"، مداه 3 كيلو مترات، تجمعا للجيش اليمني في منطقة الصوح التابعة إدارياً لمديرية كتاف شرق صعدة قبالة نجران.
© REUTERS / Khaled Abdullah
في سياق آخر، قالت "أنصار الله" إنها نصبت كمينا بعبوة ناسفة لآلية للقوات السودانية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
وأضافت أن الكمين استهدف الآلية في جبهة حيران شمال غربي حجة، وأسفر عن إعطابها ومقتل وإصابة عدد من العسكريين السودانيين العاملين ضمن قوات التحالف العربي.
وبشأن المستجدات على الحدود اليمنية السعودية، أفادت "المسيرة" بإعطاب مقاتلي "أنصار الله" جرافة عسكرية وآلية بصاروخ موجة في موقع الطلعة بنجران جنوب غربي السعودية.
وتتواصل، منذ 26 مارس/ آذار 2015، معارك بين الجيش اليمني وقوات تحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة وبين جماعة "الحوثيين" من جهة أخرى.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
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