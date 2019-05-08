سياسي سعودي: الأزمة مع قطر تتجه للحل ولا مؤشرات لنهاية الحرب في اليمن

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قال صدقة يحيى فاضل، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى السعودي، في مقابلة مع "سبوتنيك" تنشر لاحقا: "أعتقد أن أزمة السعودية والإمارات والبحرين مع قطر تتجه إلى الحل وإنهاء الأزمة".
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وحول الحرب التي تقودها السعودية في اليمن ضد "الحوثيين"، وهل هناك مؤشرات قريبة للحل، قال فاضل: "نتمنى أن تنتهي الحرب في اليمن الآن وليس غدا، لكن المؤشرات على الأرض توضح أن هذه الحرب ستطول وهذا أمر مؤسف ولكنها حقيقة".
وأضاف: "كل العوامل التي تؤدي إلى السلام، أعتقد أنها حتى الآن غير متوفرة، لذلك أن لست متفائل بنهاية قريبة لهذه المأساة أو الكارثة التي تحيق بالأمة العربية والإسلامية، وأتمنى كمواطن عربي أن تكون هناك نهاية قريبة وسعيدة لهذه المأساة".
وتتواصل، منذ 26 مارس/ آذار 2015، معارك بين الجيش اليمني وقوات تحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة وبين جماعة "الحوثيين" من جهة أخرى.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
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