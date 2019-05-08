فنانون فلسطينيون يطالبون بوقف تنظيم "يوروفيجن" في إسرائيل

غزة / مصطفى حبوش / الخليج 365

دعت رابطة الفنانين الفلسطينيين في قطاع غزة (غير حكومية)، الأربعاء، الاتحاد الأوروبي إلى وقف تنظيم مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) في إسرائيل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته الرابطة أمام مقر الاتحاد الأوروبي شمالي مدينة غزة بمشاركة العشرات من الفنانين الفلسطينيين.

وقال الممثل الفلسطيني نبيل الخطيب، خلال المؤتمر، متحدثا باسم رابطة الفنانين، إن "الغناء والموسيقى لغة الإنسانية وأفضل طريقة للتعبير عن الحب والسلام والتعايش".

وأضاف الخطيب: "ليس من حق أي جهة استعمال الفن لتكريس الاضطهاد أو غسل جرائم نظام عنصري وحشي ارتكب جرائم حرب ضد الإنسانية".

وتابع: "لقد صدمنا كفلسطينيين عندما علمنا أن المسابقة الغنائية الأكبر دوليا (يوروفيجن) ستعقد هذا العام في تل أبيب".

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وشدد على أن إقامة المسابقة في إسرائيل يساهم في "تعزيز ودعم دولة احتلال تقوم على الظلم واضطهاد شعب آخر".

وأشار الخطيب إلى أن إسرائيل تحرم الفلسطينيين من حقهم بالحياة الطبيعية بما في ذلك حقهم بالاحتفال والغناء.

وذكر أن إقامة هذه المسابقة الدولية في إسرائيل يعد مشاركة أوروبية في التغطية على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

وقال: "لا يجوز لأوروبا أن تساهم بأي شكل في غسل جرائم الاحتلال بحق شعبنا من خلال المشاركة بهذا الاحتلال".

ومسابقة الـ"يوروفيجن"، التي ستقام هذا العام في إسرائيل خلال الفترة ما بين 14-18 مايو/ أيار الجاري، هي مسابقة غنائية ينظمها الاتحاد الإذاعي الأوروبي منذ عام 1956، وتعد المسابقة أكبر حدث غير رياضي من حيث عدد المشاهدين، حيث يقدر عدد مشاهديه بين 100 مليون إلى 600 مليون شخص حول العالم في السنوات الأخيرة، ومنذ عام 2000 تم بث المسابقة على شبكات الإنترنت أيضًا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.