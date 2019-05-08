قيادة الجيش الجزائري: مصطفون مع خيار الشعب في التغيير وضد مؤامرات تحاك

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365

أكدت قيادة الجيش الجزائري اليوم أنها ستبقى مصطفة مع خيار الشعب في التغيير إلى جانب حمايته من أطراف لم تسمها تحيك مؤامرات ضد البلاد.

وجاء ذلك في افتتاحية العدد الشهري لمايو من مجلة "الجيش"، لسان حال المؤسسة العسكرية بالبلاد.

وجاء في المقال أن الجيش "سيظل مصطفا إلى جانب الشعب لبلوغ أهدافه في إحداث التغيير المرجو كما سيبقى يرافقه لحمايته من شرور أناس كشفت الأيام خيوط المؤامرة الدنيئة التي حاكوها للنيل من وطن الشهداء (قتلى الثورة التحريرية ضد الإستعمار الفرنسي)".

واتهمت افتتاحية المجلة أطرافا داخلية لم تسمها "بالضغط على الجيش من أجل الذهاب إلى مرحلة انتقالية على مقاسها لتمرير مشاريعها وأجندات عرابيهم الذين يكنون الحقد والضغينة للجزائر وشعبها".

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وحسب نفس المصدر، فإن "هذه الأطراف سبق وان دعت الجيش إلى التدخل في الشأن السياسي خلال عشريات سابقة، هي نفسها التي تحاول اليوم عبثا أن تدفعه لذلك في هذه المرحلة، من خلال طرق شتى".

وحسب نفس المقال، فإن هؤلاء "باعوا ضمائرهم وضربوا المصلحة العليا للوطن عرض الحائط، بل ويتآمرون عليه جهارا نهارا، ويريدون أن تبقى الأزمة تراوح مكانها ويطول أمدها، برفضهم الحلول المتاحة والممكنة التي من شأنها أن تتيح لبلادنا تجاوز هذه الأزمة".

وتعيش الجزائر خلال الأيام الاخيرة حال انسداد حول سبل الخروج من الأزمة حيث يطالب الحراك ومعه أطياف من المعارضة بضرورة تنحية كل رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة قبل أي حوار أو مرحلة انتقالية.

ومقابل ذلك، دعا الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح مساء الأحد إلى الحوار الشامل لوضع الترتيبات اللازمة لتنظيم انتخابات الرئاسة في 4 يوليو/ تموز المقبل، لـ"تجنيب البلاد الفراغ الدستوري".

وحذرت مؤسسة الجيش عدة مرات خلال الأيام الاخيرة من مغبة الذهاب إلى مرحلة انتقالية طويلة قد تخرج البلاد من الغطار الدستوري وتدخلها أتون الفوضى .الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.