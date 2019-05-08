الإسكان تؤكد: منح #هيئة_العقار حق التسجيل العيني يُعزز موثوقية الملكية

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت وزارة الإسكان، أن قرار مجلس الوزراء بمنح الهيئة العامة للعقار حق الإشراف على التسجيل العيني للعقار، سيكون له أثر في رفع كفاءة وسرعة إجراءات التسجيل العيني للعقار، وبالتالي زيادة موثوقية ملكية العقار.

من جانبها، ذكرت الهيئة العامة للعقار عبر «تويتر» اليوم (الأربعاء)، أن قرار مجلس الوزراء بتوحيد الإشراف على نظام التسجيل العيني للعقار في جهة واحدة سيُساهم في تحقيق الأهداف المرجوة منه، والمتمثلة بزيادة موثوقية ملكية العقار، وبالتالي تحقيق رؤيتنا في أن يكون القطاع العقاري حيوياً وجاذباً ويتميّز بالثقة والابتكار.