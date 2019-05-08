صحة جدة تصدر بيان عن استجداء المواطن بوزارة الصحة

زينة الفدح أوضحت الصحة في جده بشأن ماتناقلته بعض مواقع التواصل الإجتماعي حول ( مواطن إستنجد بوزارة الصحه لإنقاذ حياة جدته بعد أن اغلقت الأبواب في وجهه فكانت النتيجه وفاة مريضهم )

واشارة الي ماتم تناقله ترغب في توضيح الحاله الصحية للمريضه بانها تعاني من قصور في الشرايين التاجية مع تركيب دعامات للشرايين مرتين سابقا وتعاني من فشل في القلب وتتابع في مستشفى الملك فهد حيث تبلغ من العمر 68 عاما وتم احضارها الى طوارئ مستشفى الثغر بتاريخ 4/5/2019 أثر سكتة قلبية وهي في غيبوبة كاملة وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة في مثل هذه الحالات وتم مخاطبة عدة مستشفيات بناء على طلب الأهل لمناقشة حالتها من قبل الفريق الطبي المعالج مع اطباء القلب في المستشفيات الأخرى حيث لايوجد ما يمكن اضافته وتحتاج فقط الى علاج تلطيفي وهذا ما كان يقدم لها في مستشفى الثغر علما بأنه تم التعامل مع الحالة حسب الأعراف الطبية المتبعة.

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