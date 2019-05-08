شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء رمضان قبل ٣٣ عاماً.. وتلاوة بديعة للشيح علي جابر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو قصير، ينقل مشاهد من الحرم المكي تعكس أجواء رمضان قبل 33 عاماً، حيث يظهر المعتمرون وهم يطوفون حول الكعبة المشرفة، كما يظهر المصلون وهم يؤدون صلاة التراويح.

ورافق المقطع أيضا تلاوة قرآنية بديعة من سورة الإنسان، ذكر أنها للشيخ علي جابر، رحمه الله، وقد وَجَد المقطع تفاعلاً كبيراً للأجواء الإيمانية الرائعة التي يعكسها.