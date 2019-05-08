شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء رمضان قبل ٣٣ عاماً.. وتلاوة بديعة للشيح علي جابر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو قصير، ينقل مشاهد من الحرم المكي تعكس أجواء رمضان قبل 33 عاماً، حيث يظهر المعتمرون وهم يطوفون حول الكعبة المشرفة، كما يظهر المصلون وهم يؤدون صلاة التراويح.
ورافق المقطع أيضا تلاوة قرآنية بديعة من سورة الإنسان، ذكر أنها للشيخ علي جابر، رحمه الله، وقد وَجَد المقطع تفاعلاً كبيراً للأجواء الإيمانية الرائعة التي يعكسها.
كانت هذه تفاصيل خبر أجواء رمضان قبل ٣٣ عاماً.. وتلاوة بديعة للشيح علي جابر (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.