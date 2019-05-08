صحف عربية: إجراء انتخابات مبكرة بالسودان

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الصحف تناولت إعلان الحكومة الفلسطينية عن حجم الأضرار التي خلّفها العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وكشفت عن تضرر 700 وحدة سكنية في القطاع

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على العديد من القضايا والموضوعات، وتصدرت تطورات الأوضاع في السودان عناوين تلك الصحف، كما تناولت الأوضاع في فلسطين والجزائر. تناولت صحيفة "الشرق الأوسط" إعلان المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان رؤيته للحل خلال الفترة الانتقالية، إذ حدد نقاط الاختلاف مع تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" الذي يقود الحراك، ودعا إلى اجتماع موسع لمناقشتها. ولوّح المجلس بإجراء انتخابات مبكرة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الحراك.

وقال المجلس إنه يتفق مع المعارضة على الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي، بما فيه مقترح المجلسين، لكنه أشار إلى بعض نقاط الخلاف؛ مثل إغفال إبقاء الشريعة مصدرا للتشريع، كما تحفظ على تسمية الولايات السودانية بـ"الأقاليم". وأوضحت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن المجلس العسكري أشار إلى أنه يملك الخيار

وقال المجلس إنه يتفق مع المعارضة على الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي، بما فيه مقترح المجلسين، لكنه أشار إلى بعض نقاط الخلاف؛ مثل إغفال إبقاء الشريعة مصدرا للتشريع، كما تحفظ على تسمية الولايات السودانية بـ"الأقاليم".

وأوضحت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن المجلس العسكري أشار إلى أنه يملك الخيار للدعوة لانتخابات مبكرة خلال ستة أشهر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المعارضة بشأن الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي.

وأضاف المجلس أن مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق صلاح قوش، قيد الإقامة الجبرية، وأن أكثر من أربعة أعضاء بالمجلس قدموا استقالاتهم.

وبالانتقال إلى فلسطين، ذكرت صحيفة "الوطن" الكويتية أن وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية كشفت، أمس الثلاثاء، عن حجم الأضرار التي خلّفها العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وبلغ 700 وحدة سكنية.

وقال وكيل الوزارة ناجي سرحان في مؤتمر صحفي عقده على أنقاض أحد المنازل المتهدّمة بغزة إن حصيلة العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة خلال اليومين الماضيين بلغت 700 وحدة سكنية.

وذكر أن هناك 100 وحدة منها دمرت بشكل كامل، إضافة إلى عشرات المنشآت والورش والمحال التجارية والمكاتب الإعلامية، وتضرر عشرات الدونمات المكشوفة والدفيئات الزراعية بشكل مباشر.

وتحت عنوان "الخطة الأمريكية تخيّر الفلسطينيين بين الخضوع أو الموت"، ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخطرت، أمس الثلاثاء، 15 عائلة بمنطقة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية، بالطرد من خيامهم، بحجة التدريبات العسكرية.

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وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات، أن الاحتلال أخطر 15 عائلة تضم 98 فردا، منهم الأطفال والنساء، بالطرد من خيامهم، خلال الأربعة أسابيع المقبلة، في حين اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين من الضفة الغربية المحتلة، بينهم فتاة.

"الشرق الأوسط" تناولت الشأن الإيراني تحت عنوان "تحذير أوروبي لطهران من انتهاك النووي"، حيث حذرت باريس، أمس، طهران من انتهاك بنود "الاتفاق النووي"، مؤكدة أن هذا الأمر، في حال حدوثه، سيدفع أوروبا لإعادة العقوبات على إيران. وجاء هذا تزامنا مع إعلان الخارجية الإيرانية أن الرئيس حسن روحاني سيعلن، اليوم الأربعاء، وقف جزء من التزامات بلاده تجاه الاتفاق النووي.

وقال مصدر مسؤول في الإليزيه، أمس: "لا نريد أن تعلن طهران غدا (اليوم) إجراءات تخرق الاتفاق النووي؛ لأننا كأوروبيين سنضطر في هذه الحالة، لإعادة العقوبات وفقا لشروط الاتفاق".

وأشارت "الوطن" إلى أن نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، سيبلغ سفراء بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا خلال اجتماع بمقر الخارجية الإيرانية، بقرارات طهران.

وبالانتقال إلى تركيا، ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية تحت عنوان "احتجاجات شعبية وحزبية في تركيا ضد تدمير الديمقراطية"، أن أحزابا تركية صغيرة، أفسحت أمس، المجال أمام فوز ثانٍ لمرشح حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات البلدية الخاصة بإسطنبول، بعد قرار لجنة الانتخابات إعادة الاقتراع، بينما أعرب معارضون أتراك عن حزنهم على انهيار الديمقراطية في تركيا على أثر ضغوط مارسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي زعم حدوث "فساد منظم" في الانتخابات التي يسيطر على لجانها الرئيسية الحزب الحاكم، بينما تهاوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد.

وأفادت "الشرق الأوسط" أن المعارضة تعهدت باستعادة إسطنبول، حيث أكدت المعارضة التركية مشاركتها في الانتخابات المحلية التي تقررت إعادتها في إسطنبول، يوم 23 يونيو المقبل، وتعهدت بتحقيق انتصار كبير في الاقتراع واستعادة رئاسة بلدية المدينة التي نُزعت من مرشحها أكرم إمام أوغلو.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، أمس، إن أكرم إمام أوغلو الذي سيستمر مرشحا للحزب، نُزعت منه رئاسة البلدية بضغط من القصر (في إشارة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان).

"الاتحاد" تناولت الشأن الجزائري تحت عنوان "الحراك الجزائري يتحدى أطول يوم صيام في العالم العربي"، حيث يطرح الشارع الجزائري اليوم، سؤالا رئيسيا عن قدرة الحراك الشعبي على الحفاظ على زخمه خلال شهر رمضان، خاصة أن الجزائر تشهد أطول يوم صيام في العالم العربي بأكثر من 15 ساعة يوميا.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي الجزائري علي لشريفي، أن قدوم شهر رمضان لن يؤثر فى الحراك، بل قد يؤدي إلى زيادة وقت التظاهر. مضيفا أن "مظاهرات الجمعة من كل أسبوع تبدأ بعد صلاة الجمعة وتنتهي في السادسة مساءً، وقدوم شهر رمضان قد يسمح للمتظاهرين بتناول طعام الإفطار في الساحات، وهو ما يعني فعليا زيادة عدد ساعات التظاهر".

يأتي ذلك في الوقت الذي اعتقد فيه البعض أنه مع قدوم شهر رمضان المبارك، ستخف حدة التظاهرات، وربما تتلاشى، خاصة مع بدء إجراءات محاسبة رموز كبار في عهد بوتفليقة.

وتحت عنوان "الإمارات تفضح دعم قطر للإرهاب أمام (العدل الدولية)"، أفادت "الخليج" أن محكمة العدل الدولية عقدت، أمس الثلاثاء، جلسة استماع للنظر في طلب دولة الإمارات العربية المتحدة إصدار سلسلة من التدابير المؤقتة على وجه السرعة من أجل حماية حقوق الدولة من الأساليب التي تتبعها قطر بالتلاعب في الإجراءات القانونية في المنظمات الدولية، ومنع الدوحة من تأجيج النزاع وتوسيع نطاقه، حيث تحاول الدوحة تصعيده بإجراءاتها الكيدية المستمرة.

وفي المرافعات التي قدمها الفريق القانوني للدولة استمعت المحكمة باهتمام إلى سلسلة التدابير التي تمت مطالبة المحكمة بإصدارها، والتي تناولت مطالبة قطر بسحب الشكوى المقدمة بتاريخ 8 مارس 2018 إلى لجنة مناهضة التمييز العنصري ضد دولة الإمارات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وذلك لازدواجية المعايير القطرية في رفع الموضوع نفسه أمام اللجنة ومحكمة العدل الدولية.