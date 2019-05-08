انت الان تتابع المجلس العسكري يلوح بإجراء انتخابات مبكرة في السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

اعتبر المجلس العسكري السوداني أن وثيقة قوى الحرية والتغيير أغفلت نقاطا عدة، ملمحا لإجراء انتخابات مبكرة إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع قوى المعارضة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، شمس الدين كباشي، إن المجلس يملك خيار الدعوة إلى انتخابات مبكرة خلال 6 أشهر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المعارضة بشأن الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي. وأضاف كباشي، خلال مؤتمر صحفي، أن أكثر من 4 أعضاء في المجلس الانتقالي قدموا استقالاتهم.

واعتبر المتحدث أن وثيقة قوى الحرية والتغيير مثلت إرادة للوصول إلى مخرج آمن من الأزمة، ولكنه أضاف أن الوثيقة أغفلت نقاطا عدة.وذكر الكباشي أن من بين النقاط التي عليها ملاحظات من جانب المجلس العسكري، أن الوثيقة منحت مجلس الوزراء صلاحية إصدار قرار بإعلان حالة الطوارئ وليس المجلس السيادي.وقال إن «سلطة إعلان

واعتبر المتحدث أن وثيقة قوى الحرية والتغيير مثلت إرادة للوصول إلى مخرج آمن من الأزمة، ولكنه أضاف أن الوثيقة أغفلت نقاطا عدة. وذكر الكباشي أن من بين النقاط التي عليها ملاحظات من جانب المجلس العسكري، أن الوثيقة منحت مجلس الوزراء صلاحية إصدار قرار بإعلان حالة الطوارئ وليس المجلس السيادي. Advertisements وقال إن «سلطة إعلان حالة الطوارئ يجب أن تكون للسلطة السيادية وليس سلطة مجلس الوزراء». وتابع: «لن نفرط في الأمن ولا الشرطة ولا أي قوة من القوات الرسمية، وكل هذه القوات سيادية تمثل الدولة وليست ملكا لحزب». وأضاف أن الوثيقة أغفلت مصادر التشريع، وقال إن المجلس العسكري يريد إبقاء الشريعة الإسلامية مصدر التشريع. كما أن الوثيقة لم تنص على اللغة الرسمية للدولة، بحسب الكباشي. وذكر أن الوثيقة حددت الفترة الانتقالية بـ4 سنوات وليس سنتين كما اقترح المجلس العسكري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العسكري يلوح بإجراء انتخابات مبكرة في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.