قراصنة يسرقون مبلغا من عملات بيتكوين الرقمية بقيمة 40 مليون دولار

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

سرق قراصنة مبلغا يزيد على 40 مليون دولار فى صورة عملات بيتكوين الرقمية المشفرة من واحدة من كبرى شركات التعامل بالعملات الرقمية المشفرة في العالم، حسبما أعلنت الشركة في بيان، اليوم الأربعاء.

وقال تشانجبنج تشاو، مؤسس شركة “باينانس” إن سرقة 7000 عملة بيتكوين حدثت عبر معاملة واحدة، بعد أن استخدم القراصنة “مجموعة متنوعة من التقنيات، بما في ذلك الخداع والفيروسات وغيرها من الهجمات”.

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وأضاف: “كان لدى المتسللين الصبر لانتظار وتنفيذ إجراءات محكمة التدبير من خلال حسابات متعددة تبدو منفصلة في أفضل الفرص والأوقات المناسبة لتنفيذ عمليتهم.. تم تنظيم المعاملة بطريقة اجتازت اختبارات الأمان الحالية لدينا”.

وذكر تشاو، إن الاختراق الأمني لم يؤثر إلا على المحفظة المتصلة بالإنترنت وهى إحدى الوسائل التى تحفظ فيها الشركة أموالها من العملات الرقمية المشفرة، التي تمثل 2% فقط من ممتلكاتها، ومع ذلك فقد تم تجميد عمليات الإيداع والسحب.

وفي العام الماضي، سرق قراصنة مبلغا يقارب المليار دولار من العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم، وفقا لشركة الأمن الأمريكية “سيبثرتريس”.