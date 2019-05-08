بـ «البريك والسلامية والبوطبيلة».. هكذا يحتفل التوانسة بشهر رمضان

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي يحتل شهر رمضان مكانة روحية عميقة لدى التونسيين، حيث تمتلئ الجوامع في كل محافظات البلاد بروادها الذين يفترشون الشوارع والأحياء التي تقع بالقرب من المساجد، وتصدح المآذن بتلاوات خاشعة للقرآن يتقدمها أئمة من خريجي جامعة الزيتونة للعلوم الإسلامية.

ولشهر الصيام طقوسه المختلفة في تونس، فكل بلد يتميز عن الآخر، لكن للتوانسة أسلوبهم ومذاقهم الخاص احتفالا بالشهر الفضيل.

ويتسابق التونسيون عقب إفطارهم إلى حضور صلاة التراويح، ومواكبة مجالس الذكر، وحلقات الوعظ الديني، والمحاضرات، والمسامرات الدينية، وتلاوة ما تيسر من القرآن.

ومنذ ليلة دخول شهر رمضان التي يطلق عليها في تونس "ليلة القرش" تبدأ التونسيات في تجهيز الحلويات في تلك الليلة ويلاحظ خلال شهر رمضان، ما يشبه "الكرنفال" في مستوى صناعة الخبز، حيث تتنافس المخابز التونسية فى كامل البلاد على إعداد أشكال مختلفة وأصناف عديدة من الخبز، سواء المصنّعة من القمح أو الشعير أو الذرة.

وتتفنن المخابز في تزيين الخبز بحبّات "البسباس" و"السينوج" (حبة البركة)، وتزيين الخبز بالزيتون.

في اليوم الأول من هذا الشهر الكريم تأخذ مائدة الإفطار صبغة خاصة، ويتم إعداد أشهى المأكولات التونسية، أبرزها طبق البريك الذي يتصدر المائدة في كل البيوت، وبصفة يومية، وهو عبارة عن نوع من الفطائر تصنع من أوراق الجلاش، وتتشابه مع السمبوسة، ولكنها فطائر كبيرة الحجم تُحشى بالدجاج أو اللحم في مختلف المناطق غير الساحلية مع إضافة البصل والبقدونس المفروم والبطاطا، وتقلى بالزيت.

وبعد تناول البريك يأتي دور الحساء وخاصة "حساء الفريك" باللحم أو الدجاج، ثم تأتي الأطباق الأساسية الأخرى من الخضراوات واللحوم المختلفة والتي تطبخ عادةً في تونس بزيت الزيتون.

ومن الأطباق الأخرى الشعبية التي توجد على مائدة الإفطار التونسية "الطواجن" بأنواعها المختلفة، والطاجين طبق شعبي مميز وتختلف صناعته من منطقة لأخرى، وهو عبارة عن كيك مالح يصنع من الجبن الرومي أو الموزاريلا مع البيض والبهارات وبعض الخضراوات ونوع من اللحوم، وتمتزج كل هذه الأنواع وتخبز في الفرن.

أما السلطة على المائدة التونسية فلها أنواع كثيرة ويتم تقسيمها إلى سلطة مشوية وسلطة نيئة. والسلطة المشوية هي القاسم المشترك في كل البيوت التونسية، وتتكون من الفلفل والطماطم (البندورة) وفرمهم مع البصل والثوم والبهارات والنعناع الجاف، وتزيّن بالبيض المسلوق.

ومن العادات البارزة خلال شهر رمضان اعتناء أصحاب المخابز بتنويع أصناف وأشكال الخبز المحلَّى بحبات البسباس وحبة البركة.

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كما تغير أكثر المحلات من بضاعتها لتعرض مواد غذائية خاصة بهذا الشهر مثل الملسوقة وهي ورقة من العجين تستعمل لتحضير البريك والحلويات.

أيضا، يقبل التونسيون من سكان الواحات، جنوبي البلاد، بشكل لافت على تناول عصير "اللاقمي"، الذي يستخرج من جذوع أشجار النخيل، مع حلول موسم الصيام، الذي تزامن مع انطلاق فصل الصيف.

ولا يكاد هذا الشراب يغيب عن طاولة إفطار أو سحور سكان الواحات، حيث تكثر واحات النخيل؛ نظرا لفوائده الصحية، وقدرته على إطفاء ظمأ الصائمين في الشهر المبارك.

و"اللاقمي" هو سائل يميل لونه إلى الأصفر، ومذاقه كالتمر المحلى بالسكر.

ويكثر في ليالي رمضان تبادل الزيارات بين الأقارب والأحباب تكون مناسبة لإقامة السهرات وإعداد الأصناف المتنوعة من الحلويات المميزة لهذا الشهر، كلٌّ حسب عاداته وإمكاناته.

ويحلو في مثل هذه السهرات تقديم أكواب الشاي بالصنوبر والشاي الأخضر المنعنع والقهوة المطحونة خِصِّيصَى للشهر الكريم. وتختص الأحياء العريقة بباب المنارة وباب الجديد في شهر رمضان أساسًا ببيع نوع من الحلويات التقليدية التي تعرف بها تونس ومنها "الزلابية" و"المخارق" وهي من مشتقات القمح والعسل، والجلجلان على شكل قطع مستديرة ومشبكة أو مستطيلة مع الاستدارة..

وهي في الأصل من منطقة الشمال الغربي لتونس، وما يزال سر صناعتها محفوظًا لدى سكان المنطقة الذين يختصون بها. ويُعدّ "المقروض" القيرواني و"البوظة" و"المهلبية" من أشهر الحلويات التقليدية، إلى جانب انتشار صنع القطائف التي استقدم التونسيون سر صناعتها من الشام وتركيا.

و"السلامية" مجموعة من المغنيين ينشدون على ضربات الدف أدوارًا تمجد الرسول الكريم والأولياء الصالحين أو بعضًا من أشعار الصوفيين. وهذه الاحتفالات تقتصر على الرجال حتى يومنا هذا، غير أن النساء تشارك من بعيد بالزغرودة عند أجمل المقاطع.

ومن الخصوصيات الرئيسية في شهر رمضان الفضيل، يأتي المسحراتي الذي يطلق عليه في تونس (بوطبيلة) ويضفي المسحراتي أجواء رمضانية على الحارات التي يجوبها قبيل فترة من موعد السحور، من خلال نقر الطبل والمناداة على النائمين للنهوض والاستعداد للسحور.