هولندا تستقبل 3 أسود بعد إنقاذها من حديقة حيوانات ألبانية

أعلنت منظمة "فور بوز" الدولية للرفق بالحيوانات، الثلاثاء، بدء عملية نقل 3 أسود إلى هولندا بعد إخراجها في أكتوبر/تشرين الأول من حديقة للحيوانات في جنوب ألبانيا بسبب ظروف احتجازها المزرية، وفقا للعين الإخبارية.

وأوضح مسؤول المنظمة، سايمير شيهو، أن الأسود الثلاثة ستنقل إلى مركز في هولندا بعد محطتها المؤقتة في حديقة الحيوانات في العاصمة الألبانية، تيرانا، بعدما أخرجت من حديقة فيير للحيوانات واستقبلت في حديقة تيرانا.

وأضاف أن الأسود كانت تحتاج عناية طبية متخصصة فيما لا تتوافر الظروف الفضلى لبقائها في حديقة تيرانا للحيوانات حيث كانت موجودة في أقفاص.

Advertisements

وتتمتع الأسود بصحة جسدية جيدة لكنها تظهر اضطرابات سلوكية بسبب ظروف الحياة غير الملائمة في المتنزه الحيواني الصغير المحاط بالمباني في تيرانا.

وسيقرر المسؤولون عن المشروع، تبعا لما ستؤول إليه جهود إعادة دمج هذه الأسود في هولندا، ما إذا كانوا سيحفظونها في الموقع أم سيرسلونها إلى جنوب أفريقيا.

وبحسب منظمات غير حكومية، تدخلت السلطات الألبانية لإنقاذ هذه الأسود الثلاثة التي كانت محتجزة في ظروف مريعة في حديقة الحيوانات خلال أكتوبر/تشرين الأول.