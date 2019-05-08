"تويتر" تطرح تحديثًا جديدًا للمستخدمين.. تعرف عليه

كتب - عاصم الأنصاري:
طرحت شركة تويتر تحديثًا جديدًا للنسخة الخاصة بالهواتف الذكية، إذ يمكن للمستخدمين إضافة صور أو مقاطع فيديو أو صور متحركة، عند عمل "ريتويت" لأي تغريدة.
ووفق ما ذكر موقع "تيك كرانش"، تعمل خاصية تويتر الجديدة عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، وأشارت الشركة إلى إضافته لنسخة "سطح المكتب" في وقت لاحق.
وتظهر التقنية الجديدة بصورة مختلفة عند إعادة التغريد، حيث تظهر التغريدة الأصلية بحجم أصغر أسفل الصورة المرفقة.
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