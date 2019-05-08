"تيم كوك": أبل تشتري شركة جديدة كل أسبوعين

دبي - بواسطة محمد فارس © تيم كوك تيم كوك

كتب - عاصم الأنصاري:

تشتري شركة أبل الأمريكية، شركة جديدة كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع في المتوسط، وذلك وفق ما ذكر الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي"، موضحًا أن "أبل" اشترت خلال الأشهر الستة الماضية فقط ما يقرب من 20 إلى 25 شركة.

وقال كوك على هامش الاجتماع السنوي للمساهمين في تكتل شركات بيركشاير هاثاواي، خلال عطلة نهاية الأسبوع: "إن أبل لا تعلن في كثير من الأحيان عن هذه الصفقات لأن الشركات صغيرة، وإن أبل تبحث في المقام الأول عن المواهب والملكية الفكرية".

ويسلط أسلوب الاستحواذ الضوء على القوة الشرائية الهائلة للشركة، إذ أعلنت في بيان أرباحها للربع الثاني من العام المالي عن وجود سيولة نقدية بقيمة 225.4 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أكثر الشركات ثراءً في العالم.

وتعهدت "أبل" بالمساهمة في الاقتصاد الأمريكي بمبلغ 350 مليار دولار على مدار خمس سنوات، وذلك من خلال التوسع والضرائب على الأموال المستعادة.

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ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، أوضح كوك أنه بعد الاستثمار في مبادرات، مثل المقر الجديد، الذي تبلغ تكلفته مليار دولار في مدينة أوستن بولاية تكساس، فإن الشركة تحول اهتمامها وإنفاقها إلى أهداف أخرى.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبل: "إذا كان لدينا أموال متبقية، فنحن نتطلع إلى معرفة ما الذي يمكننا القيام به أيضًا، ونحن نستحوذ على كل الشركات التي نحتاجها، والتي تناسبنا، والتي تحقق لنا أهدافًا استراتيجية، وبذلك نستحوذ في المتوسط على شركة كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".

وتبرز هذه الإستراتيجية في بعض عمليات الاستحواذ الأكثر شهرة بالنسبة لـ"أبل"، مثل استحواذها على خدمة الاشتراك في المجلات الرقمية Texture، والتي تحولت لاحقًا إلى خدمة "أبل نيوز +" الجديدة التي تتيح الوصول إلى مجموعة متنوعة من المنشورات مقابل رسم اشتراك ثابت.

وعلى الرغم من أن "أبل" تستحوذ على العديد من الشركات الناشئة سنويًا، إلا أنها تُشتهر بعدم إجراء عمليات استحواذ كبرى بالنظر إلى قيمتها السوقية البالغة 952 مليار دولار، وتبعًا لذلك، فإنه لا يتعين عليها الكشف عن عمليات الاستحواذ تلك أو أي معلومات حول عمليات الشراء الخاصة بها.

ومثلت عملية شراء شركة بيتس بقيمة 3 مليارات دولار في عام 2014 أكبر عملية استحواذ لـ"أبل" خلال الوقت الماضي، وحولتها إلى خدمة بث الموسيقى "أبل ميوزك"، إلى جانب مواصلة بيع سماعات رأس "Beats" كجزء من فئة الأجهزة القابلة للارتداء المتنامية.