الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن تفكيك شبكة تابعة لـ"داعش"

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بغداد — سبوتنيك. وقالت المديرية، في بيان، "بعملية استباقية نوعية اتسمت بدقة المعلومة الاستخبارية والتخطيط السليم تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في خلية الاستخبارات العسكرية ومكافحة الإرهاب، وسرية الواجبات الخاصة من اختراق وتفكيك شبكة إرهابية تمارس نشاطها بين محافظتي صلاح الدين وكركوك من خلال تجهيز المجاميع الإرهابية بالأسلحة والعتاد".
© Photo / Swiss Foundation for Mine Action
وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".
ومنذ ذلك الحين تواصل القوات الأمنية العراقية ملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً.
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