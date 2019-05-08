اخبار الخليج

العراق... "حرب" بين عشيرتين بسبب قصر زوجة صدام حسين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

كشفت النائبة في البرلمان العراقي، عالية نصيف، أن "مافيات الأراضي لا زالت مستمرة بحروبها للاستحواذ على الأراضي المربحة ذات المواقع الممتازة"، بحسب موقع "صوت العراق".

© AP Photo / Bassim Daham

وأضافت في بيان صحفي أن "مزايدة تحدث على أرض في منطقة الرضوانية ببغداد مطلة على النهر يقال إن فيها بيتا كبيرا يعود إلى ساجدة خيرالله، زوجة رئيس النظام السابق، إذ تقدم للمزايدة أكثر من 300 شخص".

وأشارت نصيف: "بعد تقديم هؤلاء على المزايدة حصلت بسببها مشاكل بين عشيرتين حالت دون انعقاد المزايدة، ثم اقتحم شخص من إحدى العشيرتين غرفة مسؤول (حكومي) واعتدى عليه بالضرب لأنه لم يبع له الأرض خارج المزايدة".

وأنهت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية نظام صدام حسين، الذي حكم العراق 24 عاما، ونتيجة للغزو الأمريكي للعراق عام 2003، قتل اثنان من أبنائه في حين شرد باقي أفراد الأسرة في مختلف البلدان العربية.

والسيدة ساجدة خير الله طلفاح، ارتبطت بالرئيس العراقي صدام حسين عام 1963 وأنجبت له ابنيهما عدي وقصي، وثلاث بنات هما رغد ورنا وحلا، وفرت ساجدة بعد الاجتياح الأمريكي، إلى الأردن مع بناتها، ثم انتقلت للعيش في قطر مع ابنتها الصغرى، بحسب بعض المصادر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق... "حرب" بين عشيرتين بسبب قصر زوجة صدام حسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا