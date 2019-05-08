العراق... "حرب" بين عشيرتين بسبب قصر زوجة صدام حسين

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كشفت النائبة في البرلمان العراقي، عالية نصيف، أن "مافيات الأراضي لا زالت مستمرة بحروبها للاستحواذ على الأراضي المربحة ذات المواقع الممتازة"، بحسب موقع "صوت العراق".
© AP Photo / Bassim Daham
وأشارت نصيف: "بعد تقديم هؤلاء على المزايدة حصلت بسببها مشاكل بين عشيرتين حالت دون انعقاد المزايدة، ثم اقتحم شخص من إحدى العشيرتين غرفة مسؤول (حكومي) واعتدى عليه بالضرب لأنه لم يبع له الأرض خارج المزايدة".
والسيدة ساجدة خير الله طلفاح، ارتبطت بالرئيس العراقي صدام حسين عام 1963 وأنجبت له ابنيهما عدي وقصي، وثلاث بنات هما رغد ورنا وحلا، وفرت ساجدة بعد الاجتياح الأمريكي، إلى الأردن مع بناتها، ثم انتقلت للعيش في قطر مع ابنتها الصغرى، بحسب بعض المصادر.
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