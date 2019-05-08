باحث سياسي: السراج يريد عقد صفقة عسكرية مع فرنسا

وذكر زهير، في تصريحات لردايو "سبوتنيك"، أن "السراج يعول على الدعم العسكري وقد يتمكن من إخراج الميليشيات من طرابلس إذا حصل على تدخل عسكري محدود لوقف هجوم حفتر بعدها يمكن أن يتعامل معها".

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وأشار إلى أن "تحرك السراج جاء متأخرا جدا ولن يفيد. فهو لا يملك السلطة على ميليشيات طرابلس والدليل أنه لم يطلب تدخل ميليشيات مصراته إلا في مرحلة متأخرة جدا لأنه يعرف أن لها طموحات كبيرة والكثير من قادتها مدرجين على لوائح الإرهاب الدولية".

وأوضح زهير أن "السراج يريد أيضا أن يعرف ما هي التوجهات السياسية الفرنسية حيث يعتقد أنها تدعم المشير حفتر لكنه لا يملك دليلا ملموسا خاصة أن فرنسا تعلن أنها لا تدعم طرف على حساب الآخر".

وحول إمكانية العودة إلى المسار السياسي، قال زهير إن "الدولتين الوحيدتين اللتين تستطيعان منع حفتر هما بريطانيا وفرنسا لكن الموقف البريطاني يصطدم دائما بالفيتو الروسي في مجلس الأمن، وتأثر أيضا بالموقف الأمريكي الذي أعلن دعم حفتر، لذلك يعول السراج على تغيير الموقف الفرنسي لكن الأخير لن يتغير، فالسراج محسوب على إيطاليا ولن تستسيغ باريس أن يكون هو الطرف الغالب في ليبيا".

كما أوضح زهير أن "الخلافات بين فرنسا وإيطاليا حول الموقف من ليبيا كبيرة جدا، وهناك تضارب في المصالح خاصة في مجال النفط ولا يمكن تجاوز هذه الخلافات عبر تفاهمات ولن تحل إلا بتنازل طرف للآخر وهذا غير وارد في الوقت الراهن".