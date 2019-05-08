عقب أزمة رحلات.. أمر ملكي سعودي بتعيين رئيس للطيران المدني

الرياض / الخليج 365

قرر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، تعيين رئيس جديد للطيران المدني بعد أزمة كبيرة طالت مطارات المملكة تخللها تأخر رحلات وازدحام كبير.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الأربعاء، صدر أمر ملكي بتعيين عبدالهادي المنصوري، رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، صدر أمر ملكي بإعفاء رئيس الهيئة السابق عبد الحكيم بن محمد التميمي، من منصبه دون تكليف بديل له.

وجاء الأمر الملكي بعد ساعات من إعراب الخطوط الجوية السعودية عن أسفها لعملائها عن تأخير للرحلات المجدولة خلال الأيام الماضية.

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وأكدت الخطوط الجوية في بيان أن ما حصل كان ظرفًا استثنائيًا يعود للأوضاع التشغيلية غير الاعتيادية التي أثرت على مسار بعض الرحلات خلال الأيام الماضية.

ووفق تقارير صحفية محلية، وقع تكدس المسافرين في مطار الملك عبد العزيز في جدة ومطار الملك خالد في الرياض، حيث وصل تأخير بعض الرحلات إلى 8 ساعات، كما تم إلغاء العديد منها.

وانتقد مغردون سعوديون هذا التأخر بشدة، بينما طالب البعض باللجوء إلى خطوط أخرى لاستكمال رحلاتهم.

وقبل تعيينه، شغل المنصوري وفق فضائية "العربية" السعودية، منصب نائب وزير النقل، وسبق أن عمل في عدة مناصب منها: وكيلاً لوزارة الصحة للموارد البشرية، ومستشاراً لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ومديراً للموارد البشرية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.