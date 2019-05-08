تحديد مواعيد التحويل واستمرار القبول للدراسات العليا بجامعة الملك خالد

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ابها
حددت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل مواعيد التحويل الداخلي بين الأقسام والكليات ابتداء من يوم 5 رمضان الجاري وحتى نهاية دوام يوم 10 من الشهر نفسه كما تم تحديد يوم 10 رمضان موعدا لنهاية استقبال طلبات التحويل الخارجي والتي بدأت منذ 10 شعبان الماضي وتم تحديد موعد تحويل الدرجة العلمية من البكالوريوس إلى الدبلوم من 14 رمضان الجاري وحتى 24 من ذي القعدة القادم.
وفي سياق متصل تواصل عمادة الدراسات العليا استقبال المتقدمين والمتقدمات لبرنامجي دكتوراه و13 برنامج ماجستير مدفوع الرسوم حتى يوم السبت الـ 6 من شهر رمضان الجاري.
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