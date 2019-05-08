قوات_الاحتلال تواصل انتهاكاتها بحق الصحفيين الشهر الماضي

الخليج - واس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ممارساتها وانتهاكاتها بحق الصحفيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية خلال شهر أبريل الماضي.

ورصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية في تقريرها الشهري ثلاثة عشر انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصحفيين الفلسطينيين، مؤكدة على مواصلة قوات الاحتلال استهدافها واعتداءاتها اليومية بحق الصحفيين بالضفة الغربية، ضمن سياستها الممنهجة للحد من نشاطهم ودورهم في تغطية الممارسات والانتهاكات التي تنفذها تلك القوات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأشارت إلى أن عدد المصابين من الصحفيين جراء إطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيلة للدموع والاعتداء بالضرب، إضافة إلى اعتداءات أخرى بلغ 11 مصابًا، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال والاحتجاز وسحب البطاقات حالتين.