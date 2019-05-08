القيادة تهنئ السيد ستيفو بنداروفسكي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في مقدونيا الشمالية

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الخليج - واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيد ستيفو بنداروفسكي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية مقدونيا الشمالية.
وقال الملك المفدى: “يسرنا بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية مقدونيا الشمالية، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية مقدونيا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار”.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة السيد ستيفو بنداروفسكي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية مقدونيا الشمالية.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية مقدونيا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والرقي.
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