ارتفاع #أسعار_النفط وسط تنامي واردات الخام الصينية وعقوبات #أمريكا

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صحيفة الخليج الالكترونية
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وسط شح الأسواق بفعل العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا فضلا عن تخفيضات المعروض من جانب المنتجين في الوقت الذي ارتفعت فيها واردات الصين من الخام إلى مستوى قياسي لشهر أبريل.
وفي الساعة 06:58 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 61.96 دولار للبرميل، مرتفعة 56 سنتا بما يعادل 0.9 بالمئة فوق أحدث تسوية لها، وسجلت عقود خام برنت 70.31 دولار للبرميل، بزيادة 43 سنتا أو 0.6 بالمئة عن الإغلاق السابق.
وفي ظل العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، يقول المحللون إن أسواق النفط العالمية مازالت شحيحة.
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