شكرا لقرائتكم خبر عن الآن.. أمطار وأصوات رعدية على الرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: تهطل في هذه الأثناء أمطار متوسطة إلى غزيرة على أحياء متفرقة بالعاصمة الرياض. جعلها الله أمطار خير وبركة. https://twasul.info/wp-content/uploads/2019/05/unnamed-file.mp4

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