شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يوافق على مشروع نظام «الإقامة المميزة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: وافق مجلس الشورى، في جلسته العادية الحادية والأربعين اليوم الأربعاء، على مشروع نظام الإقامة المميزة. كما وافق المجلس على تعديل المادتين (17) و(21) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (36 / م) وتاريخ 1412/12/29 هـ.

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