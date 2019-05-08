شكرا لقرائتكم خبر عن هل تمنع المخالفات المرورية سفر المواطنين للخارج؟.. الجوازات تحسم الأمر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: Advertisements أنهت المديرية العامة للجوازات، الجدل القائم بشأن التساؤل “هل تمنع المخالفات المرورية المواطن من السفر لخارج المملكة. وأكد الحساب الرسمي للجوازات على موقع “تويتر” أن المخالفات المرورية لا تمنع سفر المواطنين خارج المملكة. جاء ذلك بعد استفسار من مواطن قال فيه: “هل عدم سداد المخالفات تمنع السفر خارج المملكة”، ليأتي رد الجوازات بشكل حاسم قائلة: “المخالفات المرورية لا تعيق إجراءات سفر المواطنين لخارج المملكة”.

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