شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تُهنئ الرئيس الروسي بذكرى يوم النصر لبلاده والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده. Advertisements وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده. وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات له بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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