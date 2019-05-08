انت الان تتابع مصادر: شروط جديدة للحوثيين لعرقلة اتفاق ستوكهولم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الحوثيون - صورة أرشيفية

كشفت مصادر يمنية عن شروط جديدة وضعها زعيم الانقلابيين الحوثيين عبد الملك الحوثي، في أثناء لقائه بالمبعوث الأممي مارتن جريفث، للقبول بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، موضحة أن الشروط الجديدة التي طرحها الحوثي تتمثل في فتح مطار صنعاء وإعادة جثمان وزير داخلية الانقلابيين عبد الحكيم المواري من بيروت إلى صنعاء، والسماح ببيع المخزون النفطي التابع لشركة صافر الموجود في مصافي رأس عيسى بالبحر الأحمر والمقدر بنحو مليون برميل من النفط الخام، وتوريد عائداته إلى البنك المركزي الخاضع لسيطرة الانقلابيين في صنعاء، وذلك بحسب قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الثلاثاء.

واستنكر رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، في وقت سابق، الصمت الدولي والأممي تجاه استمرار ميليشيات الحوثي في تعميق المأساة الإنسانية باليمن.وأشار معين، خلال لقائه نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي أمير عبد الله، إلى أن منع ميليشيا الحوثي الانقلابية فريق البرنامج منذ 8 أشهر من دخول مطاحن البحر