أسرار عائض القرني.. مقابلة أمير قطر وراتب شهري

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الداعية الإسلامي السعودي عائض القرني

أثار الداعية الإسلامي السعودي، عائض القرني، أحد أبرز شيوخ حركة الصحوة في بلاد الحرمين، حالة من الجدل في حواره مع برنامج "الليوان" على قناة روتانا خليجية، في أول أيام شهر رمضان الكريم، إذ تراجع عن كثير من معتقداته وأفكاره، معلنا دعمه لمشروع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وكشف تفاصيل جديدة عن علاقته مع قطر، مؤكدا أنها كانت ضمن العلاقات التي تربط السعودية بقطر حينها، مشيرا إلى أنه توقف عن استكمال العلاقة بعد كشف "التآمر"، وعلى الفور "ذهب للقيادة الحكيمة واعتذر لتقبل اعتذاره"، مشيرا إلى أن "هذه المؤامرة المستمرة إلى يومنا هذا".

وقال القرني، إنه قابل أمير دولة قطر بدعوة منه، حينما كان موقوفاً قبل 20 عاما، وأضاف موضحا: "اتصل بي حينها الشيخ عبد الله بن خالد بن حمد آل ثاني، وزير الأوقاف القطري السابق، وقال إنه سيلتقي بي في الرياض رغم أني موقوف، نظير 9 قرارات ولمدة 10 سنوات، وعلمت حينها أنه سوف يقابل عبد الله الجلالي، وهو كان عليه

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