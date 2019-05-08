انت الان تتابع أسرار عائض القرني.. مقابلة أمير قطر وراتب شهري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الداعية الإسلامي السعودي عائض القرني
أثار الداعية الإسلامي السعودي، عائض القرني، أحد أبرز شيوخ حركة الصحوة في بلاد الحرمين، حالة من الجدل في حواره مع برنامج "الليوان" على قناة روتانا خليجية، في أول أيام شهر رمضان الكريم، إذ تراجع عن كثير من معتقداته وأفكاره، معلنا دعمه لمشروع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وكشف تفاصيل جديدة عن علاقته مع قطر، مؤكدا أنها كانت ضمن العلاقات التي تربط السعودية بقطر حينها، مشيرا إلى أنه توقف عن استكمال العلاقة بعد كشف "التآمر"، وعلى الفور "ذهب للقيادة الحكيمة واعتذر لتقبل اعتذاره"، مشيرا إلى أن "هذه المؤامرة المستمرة إلى يومنا هذا".
وقال القرني، إنه قابل أمير دولة قطر بدعوة منه، حينما كان موقوفاً قبل 20 عاما، وأضاف موضحا: "اتصل بي حينها الشيخ عبد الله بن خالد بن حمد آل ثاني، وزير الأوقاف القطري السابق، وقال إنه سيلتقي بي في الرياض رغم أني موقوف، نظير 9 قرارات ولمدة 10 سنوات، وعلمت حينها أنه سوف يقابل عبد الله الجلالي، وهو كان عليه
وقال القرني، إنه قابل أمير دولة قطر بدعوة منه، حينما كان موقوفاً قبل 20 عاما، وأضاف موضحا: "اتصل بي حينها الشيخ عبد الله بن خالد بن حمد آل ثاني، وزير الأوقاف القطري السابق، وقال إنه سيلتقي بي في الرياض رغم أني موقوف، نظير 9 قرارات ولمدة 10 سنوات، وعلمت حينها أنه سوف يقابل عبد الله الجلالي، وهو كان عليه أيضا إشكال وموقوف، كما سيقابل الشيخ سفر الحوالي وهو موقوف كذلك، وذهبت إلى مكتب الشيخ ابن باز وتحدثت معه عن الأمر، ليتحدث مع عبد الله بن خالد، وانتهى الأمر حينها"، بحسب العربية.
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وتابع: "هذا موقف يمكن تفسيره بأشياء كثيرة، وأنا فسرته بأنه كان يستقطب ويرحب بالمعارضين، والدليل أنه جنّس بالفعل الكثير منهم، فكلما ابتعدت عن دولتنا فأنت محبب لديهم وأنت صيد ثمين لهم، فهم يعطون فللًا وسكنًا ومالًا لمن أراد التجنيس أو المعارضة، فهم يجسون نبض الشخص، ولو رأوا أن الشخص يسير معهم يبدأون معه".
ورد القرني، على سؤال حول أخذ راتب شهري من قطر، قائلا: "لم آخذ رواتب شهرية، بل أعمل مع مؤسسات قطرية، وهو مجرد عمل بعقود ومحاضرات بمعرفة الدولة وليس مجانا، واعتذرت عن ذلك، وقبلت الدولة هذا الاعتذار، وهناك من يحصل على المال ولكن لن أذكر أسماء".
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