الان تتابع كويتي يعتدي على زوجته بسكين قبيل موعد الإفطار والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
تلقت الشرطة الكويتية، بلاغا، من مواطنة استنجدت برجال الأمن من زوجها الذي فقد أعصابه وقام بملاحقتها بسكين، قاصدًا طعنها بسبب شجار اندلع بينهما.
وطارد مواطن كويتي زوجته بسكين لطعنها قبل أذان المغرب، بسبب نسيانها وضع العصير في الثلاجة، حسب تعليماته التي أخبرها بها من قبل.
وأحالت الشرطة بلاغ السيدة إلى أحد مخافر محافظة حولي، وتم استدعاء الزوج والتحقيق معه.
وقال مصدر أمني إن: “الخلاف بدأ بين الزوجين في فترة الصيام، ما دفع الزوج إلى الغضب على زوجته، لأنها لم تضع العصير في الثلاجة كما يريد، وبالتحقيق مع الزوج اعترف بفعلته وأبدى أسفه، وأنه لم يكن يقصد، فتم توقيعه على تعهد، حسب طلب الزوجة، بعدم تكرار تصرفه من جديد وعليه سُجل إثبات حالة”.
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