الان تتابع الرحالة .. تجربة صحفية تطوف بك العالم وأنت في منزلك والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حلم السفر وزيارة أجمل الأماكن السياحية حول العالم لم يعد بعيدًا، يمكنك القيام بذلك وأنت تتصفح هاتفك الذكي أو الكمبيوتر الخاص بك، من خلال موقع الرحالة، الذي يعرض لك أهم الأماكن السياحية الخاصة بكل دولة على خريطة خاصة بها، كذلك يتيح لك نشر تجربتك الخاصة، ويمنحك المعلومات الكافية للحصول على التأشيرة الخاصة بها.

الرحالة، الذي أصبح واحدا من بين مواقع السفر الشهيرة في مصر والوطن العربي، هو تجربة صحفية للزميل أحمد بلال، وهو صحفي ورحالة سافر إلى أكثر من 30 دولة حول العالم، قرر كتابة رحلاته، ونصائح السفر والحصول على التأشيرات المختلفة من واقع تجربته الشخصية، قبل أن يتوسع، ويطلق موقع شامل يضم كافة المعلومات السياحية عن كافة الدول وتأشيراتها، وأهم الأماكن السياحية فيها.

ولعل أكثر ما يميز بوابة الرحالة الإلكترونية هو معايشتها للواقع، وعرضها لتجارب المسافرين وفي كل أنحاء العالم، فالرحالة هو الموقع الوحيد الذي يعرض قصص وتجارب السفر الواقعية على لسان أصحابها، من خلال تواصلهم مع صفحة الموقع على الفيس بوك.

يتميز شكل العرض في الموقع بالسلاسة واكتمال المعلومات، إضافة لعرض صور حديثة للأماكن السياحية، وتقييم الزوار لها حتى يكون من السهل على الزوار الاختيار من بين أفضل الوجهات السياحية والفنادق والمطاعم في كل أنحاء العالم. وفي هذا القسم يقدم لك الموقع تجارب سياحية ورحلات وتقارير سياحية مميزة لأشخاص سافروا حول العالم وفي مختلف القارات حيث يعرضوا تجاربهم بالتفصيل لكي تستفيد منها إذا أردت خوض التجربة بنفسك

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هذا بالإضافة إلى تخصيص الموقع قسم كامل للتأشيرات والاستعلام عنها وكيفية التقديم عليها واستخراجها خطوة بخطوة، كذلك ستتعرف من خلال هذا القسم على الدول التي لا تحتاج لتأشيرة لدخولها والدول التي يمكن الحصول على تأشيرتها عند الوصول إلى أراضيها.

يهتم الموقع بالأماكن السياحية المختلفة حول العالم، ويعرض هذا القسم معظم دول العالم وأفضل الأماكن السياحية بها وأفضل الأنشطة السياحية التي يمكنك القيام بها في تلك الأماكن وكيف يمكنك الوصول لها وأيضا أسعار الدخول لها ، مع عرض أفضل الصور بتلك الأماكن ، بحيث تكون فكرة كاملة عن تلك الأماكن حول العالم.

كما يهتم الموقع بالمواقف الغريبة التي تحدث في الرحلات، وتقديم النصائح العديدة للسفر بأقل تكلفة، وكذلك معلومات عن الهجرة لمعظم دول العالم من كندا واستراليا أو الولايات المتحدة أو نيوزيلندا وغيرها الكثير من الدول التي تفتح باب الهجرة إليها.

كذلك يتيح الموقع الحصول على كافة المعلومات من خلال متجر جوجل بلاي، حيث يمكنك تحميل التطبيق الخاص به، والذي يقدم لك كل ما تبحث من أماكن سياحية تريد زيارتها ويعرض لك تفاصيل الحصول على التأشيرات المختلفة، إلى جانب كل المعلومات التي يعرضها الموقع.