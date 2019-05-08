كويتي يطارد زوجته بسكين قبل الإفطار بسبب العصير

ذكرت صحيفة محلية، أن مواطن كويتي طارد زوجته بسكين لطعنها قبل أذان المغرب، بسبب نسيانها وضع العصير في الثلاجة، حسب تعليماته التي أخبرها بها من قبل.

وبحسب جريدة ”الراي“ المحلية، تلقت الشرطة الكويتية بلاغًا من مواطنة استنجدت برجال الأمن من زوجها الذي فقد أعصابه وقام بملاحقتها بسكين، قاصدًا طعنها بسبب شجار اندلع بينهما.

وأحالت الشرطة بعد ذلك البلاغ إلى أحد مخافر ”محافظة حولي“، وتم استدعاء الزوج والتحقيق معه.

وقال مصدر أمني إن ”الخلاف بدأ بين الزوجين في فترة الصيام، ما دفع الزوج إلى الغضب على زوجته، لأنها لم تضع العصير في الثلاجة كما يريد، وبالتحقيق مع الزوج اعترف بفعلته وأبدى أسفه، وأنه لم يكن يقصد، فتم توقيعه على تعهد، حسب طلب الزوجة، بعدم تكرار تصرفه من جديد وعليه سُجل إثبات حالة“.