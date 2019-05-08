دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع كل ما ترغب في معرفته عن مواصفات هواتف Pixel 3a الجديدة من جوجل ظهر على التقنية بلا حدود.

قدمت شركة جوجل أول إصداراتها من الهواتف الذكية المتوسطة من سلسلة Pixel 3a والتي تختلف بالتأكيد عن إصدارات الشركة المميزة من هواتف Pixel 3 في بعض المواصفات وفي السطور القادمة نستعرض أهم مميزات هواتف Pixel 3a الجديدة وأوجه الإختلاف بين الإصدارات الجديدة وهواتف Pixel 3 المميزة.

تدخل عملاق البحث للمنافسة في سوق الهواتف المتوسطة خلال الفترة القادمة مع هاتفي Pixel 3a وPixel 3a XL حيث يبدأ الهاتفين من مستوى تسعير 399 دولار للإصدار الرئيسي و479 دولار للإصدار الأكبر، وهو مستوى تسعير أقل من هواتف Pixel 3 المميزة، لذا تأتي هذه الإصدارات ببعض الإختلافات في المواصفات لدعم خفض التكلفة.

مدخل السماعات في هواتف Pixel 3a

أول التغييرات الجديدة في هاتفي Pixel 3a تأتي في مدخل سماعات 3.5مم الذي أضيف في الجزء العلوي من تصميم الهاتف، حيث يأتي كلاً من هاتفي Pixel 3a وPixel 3a XL بميزة مدخل السماعات 3.5مم لدعم مستخدمي الهواتف المتوسطة بإختيار أسهل للسماعات، لا يحتاج معه المستخدم إلى التقيد بإستخدام المعايير الجديدة للصوتيات مثل سماعات البلوتوث أو سماعات USB C، لذا ستقتصر ميزة إلغاء مدخل السماعات على الإصدارات المميزة من هواتف جوجل، حيث يأتي هاتف Pixel 4 لاحقاً دون مدخل السماعات.

ميزة Timelapse في الكاميرة

هي واحدة من المميزات التي تنطلق للمرة الأولى من جوجل مع هاتفي Pixel 3a وPixel 3a XL، بينما تطلق لمزيد من هواتف Pixel من خلال التحديث القادم للبرمجيات عبر OTA.

ويمكن لميزة timelapse في الكاميرة أن تدعم مستخدمي الهواتف في تسجيل مقاطع الفيديو طويلة ومقسمة إلى عدة لقطات مع عدد قليل من الإطارات في الثانية، حيث يمكن أن يتم تشغيل هذه الإطارات بسرعة تبدأ من 5، أو 10، أو 30 أو أيضاً 120 مرة أكثر من السرعة الأصلية، عند معدل تحديث للإطارات يصل إلى 30 إطار لكل ثانية.

لذا يمكن ضبط إعدادات التشغيل عند سرعة 10 مرات أكثر ليتم عرض 5 دقائق من مقطع فيديو في 30 ثانية فقط، كما يمكن للمستخدم ضبط الإعدادات عند سرعة 120 أكثر من خلال تثبيت الهاتف على حامل ثلاثي القوائم ليتم تسجيل مقطع فيديو طويل يصل إلى 30 دقيقة على سبيل المثال ليعرض في مدة تصل إلى 15 ثانية فقط.

اللون البنفسجي الفاتح في هواتف Pixel 3a

أيضاً من بين المميزات التي تقدم من جوجل حصرياً لإصدارات Pixel 3a في اللون البنفسجي الفاتح، الذي يأتي بدرجة فاتحة جداً من اللون البنفسجي ليكون أقرب إلى اللون الأبيض، بشكل خاص في الإصدار الرئيسي، كما يضم زر التشغيل باللون الأصفر أيضاً.

إختلافات في مواصفات هواتف Pixel 3a عن الإصدارات المميزة

لا شك أن خفض مستوى تسعير هواتف Pixel 3a وPixel 3a XL أدى إلى التضحية ببعض مواصفات الإصدارات المميزة من هواتف Pixel 3 وفي السطور القادمة نستعرض أهم ما جاءت به الإصدارات المتوسطة من تغيير في المواصفات.

رقاقة معالج هواتف Pixel 3a

أول الإختلافات الملحوظة في مواصفات هواتف Pixel 3a وPixel 3a XL تأتي في رقاقة المعالج المستخدمة في هذه الإصدارات، حيث تنطلق هذه الإصدارات برقاقة معالج أقل كفاءة Snapdragon 670 إذا ما قورنت برقاقة معالج Snapdragon 845 التي جاءت في الإصدارات المميزة Pixel 3 وPixel 3 X.

كما تأتي رقاقة معالج Snapdragon 670 بنصف عدد الأنوية في رقاقة معالج Snapdragon 845 المميزة، أيضاً تأتي رقاقة معالج Snapdragon 670 مع كرت شاشة Adreno 615 التي لن تدعم المستخدم في الألعاب التي تحتاج إلى آداء قوي من كرت الشاشة.

أيضاً من المتوقع بالتأكيد أن يؤدي هذا الإختلاف في رقاقات المعالج إلى تغيير في الآداء السريع المميز للإصدارات الأعلى، لذا لا تقدم الإصدارات المتوسطة من هواتف Pixel 3a الإستجابة السريعة في إطلاق التطبيقات على سبيل المثال، أو التنقل السريع والإنسيابي المميز لهواتف Pixel 3.

الشاشة وجودة العرض في هواتف Pixel 3a

لا تأتي هواتف Pixel 3a بشاشة OLED مرنة على غرار الإصدارات المميزة، حيث تقدم جوجل كلا الإصدارين مع شاشة OLED صلبة مميزة بجودة عرض FHD بلس، بينما تأتي هواتف Pixel 3 بشاشة OLED من البلاستيك المرن والتي تتميز بجودة عرض UHD.

كما تأتي هواتف Pixel 3a مع شاشة OLED الصلبة بإطار أكبر في الجزء السفلي من تصميم واجهة الهواتف، إلا أن خفض جودة العرض لن يكون ملحوظ بشكل كبير في الإصدارت الجديدة من هواتف Pixel 3a، أيضاً من جانب أخر يأتي كلا الإصدارين بزجاج Dragontrail كبديل لزجاج Corning Gorilla المستخدم لحماية الشاشة في الإصدارات الأعلى.

تصميم هواتف Pixel 3a

إعتمدت شركة جوجل في تصنيع هواتف Pixel 3a على مادة البلاستيك بشكل أكبر، وهي من المواصفات التي قد تشكل ميزة إيجابية لبعض المستخدمين، حيث تتعرض اللوحات الزجاجية في الجهة الخلفية للهواتف المميزة للخدش والتصدع بشكل سريع، كما أن تصنيع الهواتف من البلاستيك يدعم وزن أخف لكلا الهاتفين.

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من جانب أخر يختفي الإطار المميز من الألومينوم المحيط بهواتف Pixel 3 في تصميم الإصدارات المتوسطة، إلا أن تصميم هواتف Pixel 3a يأتي بملمس ناعم وتصميم أنيق غير لامع في النهاية، كما أن الإختلاف في مواد التصنيع لا يظهر بشكل واضح.

تغيير موقع المكبرات الصوتية في هواتف Pixel 3a

تأتي المكبرات الصوتية في هاتفي Pixel 3a في الجزء السفلي من تصميم الهواتف كبديل لموقع المكبرات الصوتية في هواتف Pixel 3 حيث جاءت المكبرات الصوتية في الجزء العلوي من الإصدارات المميزة.

إختيار واحد للسعة التخزينية في هواتف Pixel 3a

تقدم جوجل كلاً من هاتفي Pixel 3a و Pixel 3a XL بإختيار واحد في السعة التخزينية والذاكرة العشوائية أيضاً، حيث يضم الهاتف ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 64 جيجا بايت.

مواصفات تم إزالتها من هواتف Pixel 3a

لا شك أن شركة جوجل قامت بالتخلي عن بعض المميزات في إصدارتها المتوسطة من هواتف Pixel 3a، والتي قد لا تشكل أهمية كبيرة للكثير من المستخدمين.

ميزة Pixel Visual Core في الكاميرة

هي واحدة من المميزات التي قدمت في الإصدارات الأعلى من هواتف Pixel 3 حيث تم إزالة ميزة Pixel Visual Core لتعتمد الإصدارات المتوسطة على Spectra ISP من كوالكوم في عملية معالجة الصور كبديل لإستخدام رقاقة مخصصة، إلا أن جوجل تؤكد على أن التصوير بكاميرة Pixel 3a لن يختلف عن آداء كاميرة هواتف Pixel 3.

تقنية الشحن اللاسلكي

لن تدعم هواتف Pixel 3a المتوسطة بالتأكيد تقنية الشحن اللاسلكي أو قاعدة الشحن Pixel Stand، إلا أنها من المواصفات المتوقعة لإصدارت جوجل المتوسطة.

تحميل الصور الغير محدود في صور جوجل لن يكون بجودة العرض الأصلية

لن تدعم هواتف Pixel 3a ميزة تحميل الصور الغير محدود على تطبيق صور جوجل بجودة العرض الأصلية، لكن كبديل لذلك ستتيح جوجل تحميل غير محدود للصور بجوة عرض HD فقط.

كاميرة سيلفي مميزة بزوايا عرض واسعة

أيضاً ستقتصر كاميرة السيلفي المميزة بعدسات واسعة الزوايا مع زاوية عرض أكبر على هواتف Pixel 3 المميزة، حيث لا تدعم هواتف Pixel 3a هذه المواصفات في الكاميرة، كما تأتي الهواتف بزاوية عرض 84 درجة في الكاميرة الأمامية.

هواتف Pixel 3a لا تدعم معايير IP لمقاومة الماء والغبار

لا تأتي كلاً من هواتف Pixel 3a و Pixel 3a XL بتصنيف IP لمقاومة الماء والغبار، إلا أنها من المواصفات المتوقعة لإصدارات متوسطة، لذا ستحتاج هذه الإصدارات إلى الحذر وتجنب تعرضها للسقوط في الماء.

هواتف Pixel 3a لا تدعم سماعات USB C

قد يكون إختيار جوجل لمدخل سماعات 3.5مم في هواتف Pixel 3a و Pixel 3a XL هو الإختيار الأمثل، فحتى إذا كان الهدف الرئيسي هو خفض التكلفة في الإصدارات الجديدة فإن مدخل سماعات 3.5 مم هو الإختيار الأمثل بالتأكيد في هذه الفئة من الهواتف للمستخدمين.

المصدر

هذا الموضوع كل ما ترغب في معرفته عن مواصفات هواتف Pixel 3a الجديدة من جوجل ظهر على التقنية بلا حدود.