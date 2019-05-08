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قوقل تكشف عن أرقام نظام اندرويد على الأجهزة بعد 6 أشهر من الغياب

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دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة © Tech World قدمت بواسطة

كشفت قوقل أخيراً عن أحدث الارقام فيما يخص نسب توزيع نظام اندرويد على الأجهزة في شهر مايو 2019 وذلك بعد 6 تشهر تقريباً من التأخير حيث تم الكشف عن آخر تحديث في شهر اكتوبر 2018.

الارقام الجديدة وكما هي العادة تشهد انحسار ملحوظاً للنسخ القديمة من نظام اندرويد بداية من اندرويد كتكات وصولاً إلى اندرويد نوجا 7.1 جميع هذه النسخ في انخفاض مستمر بسبب ذهاب الناس لأحدث النسخ سواء عبر التحديثات او شراء هواتف جديدة.

هذا الانخفاض جاء لصالح النسخ الأحدث اندرويد اوريو التي اصبحت النسخة الاكثر انتشاراً على أجهزة اندرويد بحصة تتجاوز 28% بقليل وطبعاً اندرويد 9.0 التي اصبحت تستحوذ على 10.4% من الاجهزة.

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قوقل لم توضح السياسية الجديدة للكشف عن هذه الارقام فهل ستعود كما كانت كل شهر أم ستكشف عنها كل 6 اشهر كما فعلت الآن.

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التدوينة قوقل تكشف عن أرقام نظام اندرويد على الأجهزة بعد 6 أشهر من الغياب ظهرت أولاً على عالم التقنية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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