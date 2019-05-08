ابتداءًا من هذه اللحظة، سيكون لديك القدرة على تضمين صورة أو فيديو وحتى صورة متحركة GIF إلى التغريدات المُعاد مشاركتها، وذلك وفقًا لما وضّحته الشركة في بيان رسمي لها، حيث أشارت “من السهل أن تُعبّر عن نفسك من خلال إعادة التغريدة مع تعليق، ولكن ماذا لو استطعت أن تخطو خطوة إلى الأمام ليشمل ذلك الوسائط المتعددة”.
عمومًا هذه الخطوة كانت مُنتظرة ومطلوبة بشدة من قبل المستخدمين، لكن وفقًا لتويتر أنها كانت خطوة تتطلب العمل كثيرًا، حيث كانت هناك مشكلة تتعلق بصعوبة فهم والتمييز بين التغريدة الأصلية وبين التغريدة المعاد مشاركتها، وكان الحل أخيرًا في جعل النص الأصلي أصغر حجمًا مع الحفاظ على صورة الملف الشخصي في التغريدات المعاد مشاركتها.
والنتيجة النهائية، كما هو ملاحظ في الصورة أعلاه، أخيرًا هذه الإضافة متاحة حاليًا لمستخدمي اندرويد و iOS وكذلك موقع الويب على الهواتف المحمولة، ولم تُشير الشركة عن توفيرها لمستخدمي سطح المكتب.
التدوينة تويتر تُقدّم الدعم لإضافة صور وفيديو وصور GIF إلى التغريدات المُعاد مشاركتها ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.