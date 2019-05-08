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أول ردود الفعل الدولية على قرار إيران بوقف تنفيذ بعض التزاماتها النووية

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA فرنسا

قالت فلورانس بارلي، وزيرة الدفاع الفرنسية، اليوم، الأربعاء، إن بلادها تريد الإبقاء على الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 وحذرتها من عدم احترام التزاماتها قائلة إن ذلك قد يجعل مسألة إعادة تفعيل آلية العقوبات مطروحة.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد هدد في وقت سابق يوم الأربعاء باستئناف تخصيب اليورانيوم بمستوى عال إذا لم تف القوى العالمية بتعهداتها بموجب الاتفاق.

وقالت بارلي لتلفزيون بي.أف.أم الفرنسي إن "ما من شيء أسوأ من انسحاب إيران، مضيفة أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تبذل قصارى جهدها لبقاء الاتفاق".

إيران تعتزم مواصلة نشاطها النووي
مقدم بواسطة: France24

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إيران تعتزم مواصلة نشاطها النووي ردا على انسحاب أمريكا من الاتفاق المبرم 2015

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وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد حذر منذ ساعات من "رد صارم" إذا أحيل الملف النووي مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي، مضيفاً أن طهران مستعدة للمفاوضات النووية.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن بلاده ستخفض بعد 60 مزيدا من التزاماتها ضمن الاتفاق النووي وستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم، ما من شأنه أن يثير ردود فعل في عواصم القرار.

الصين

بدورها قالت وزارة الخارجية الصينية إن الاتفاق النووي مع إيران الذي تم التوقيع عليه في العام 2015 يجب تنفيذه بالكامل وكل الأطراف تتحمل مسؤولية الحفاظ عليه.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الصينية، غنغ شوانغ، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة بكين.روحاني يحذر من "رد صارم" إذا أحيل الملف النووي مجددا إلى مجلس الأمن

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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