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60 قتيلاً جراء حرائق غابات فى جنوب السودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد تقرير سوداني اليوم الأربعاء بسقوط 60 قتيلا و66 جريحاً بسبب حرائق غابات في قرية بشمال جنوب السودان.

وذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية في عددها الصادر اليوم أن الحريق اندلع بمنقطة "كورك" في لول بولاية غرب بحر الغزال بسبب الرياح العاتية ، مشيرة إلى أن معظم الضحايا من الاطفال والمسنين الذين توفوا جراء حروق من الدرجة الأولى أثناء نقلهم الى مستشفى "اويل".

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وأضافت أن اعداداً ضخمة من الماشية قضت بسبب الحرائق التي التهمت 138 منزلاً على الأقل ، مشيرة إلى أن فريقا من الأمم المتحدة توجه إلى القرية لتقييم الاضرار.

وكان ماوين اكوك نائب حاكم ولاية لول قال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الثلاثاء إن معظم السكان كانوا نائمين أثناء اندلاع الحريق في الولاية يوم الاحد الماضي .

 

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