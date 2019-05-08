شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى: شراكتنا مع الولايات المتحدة مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس العراقى برهم صالح أن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة مهمة لبلاده، مع التزام العراق بسياسته المتوازنة التى تبنى جسور الصداقة والتعاون مع جميع الدول ومنها إيران، مضيفا أن بلاده تبنى علاقات مع الجميع على أساس أولويات مصالحها والعمل على تعميق المشتركات.

جاء ذلك فى بيان للرئاسة العراقية أوردته الوكالة الوطنية اليوم الأربعاء، بعد لقاء صالح مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو بالأمس، حيث أكد الرئيس العراقى الحرص على تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة والدول الشقيقة والصديقة فى مختلف المجالات.

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وأوضح البيان أن اللقاء تناول بحث العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، وآخر التطورات العربية والإقليمية.

وأشار صالح إلى أن العراق عاد للعب دوره الأساسى فى المنطقة، فيما أشاد وزير الخارجية الأمريكى بجهود العراق والدور الذى يلعبه فى المنطقة، ومساعيه فى بسط الأمن وجذب الاستثمارات والخبرات الأجنبية بما فى ذلك العلاقات المميزة مع الولايات المتحدة.