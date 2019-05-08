قتلى وجرحى في اعتداء إرهابي شمالي العاصمة بغداد

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، أن اعتداء إرهابي بواسطة إطلاق نار مباشر، على أحدى الدور السكنية في منطقة المزاريع ضمن محافظة صلاح الدين، شمال البلاد.

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وأضافت الخلية، أن الاعتداء أسفر عن مقتل 3 مواطنين، وإصابة 4 آخرين، بجروح.

ونوهت خلية الإعلام الأمني العراقي، إلى أنها ستعلن مزيدا من التفاصيل عن الاعتداء لاحقا.

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وفي وقت سابق، شهد العراق، بتاريخ الرابع من الشهر الجاري، اعتداء إرهابي، بواسطة دراجة نارية مفخخة استهدفت منطقة المجموعة الثقافية، بمدينة الموصل، مركز نينوى، شمال البلاد، وأسفر عنها إصابة مواطنين إثنين بجروح.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" في ديسمبر/ كانون الأول، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".

ويكرر تنظيم "داعش" بين فترة وأخرى استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها خلال عمليات التحرير، إلا أن القوات الأمنية تحبط غالبية تلك العمليات وتوقع خسائر بين عناصر التنظيم.