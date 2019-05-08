قيادي سوداني يكشف عن قرب التوصل إلى اتفاق مع المجلس العسكري

قال المسؤول البارز في تحالف "قوى الحرية والتغيير"، للصحيفة إنه يتمنى ألا يتعدى موعد التوصل لاتفاق الربع الأول من شهر رمضان الجاري، مشيرا إلى وجود خلافات مع "العسكري"، إلا أنها ليست عميقة، مضيفًا أن الخلاف الوحيد يتمثل في "بعض حيثيات رؤانا للسلطة الانتقالية وتحديداً في قضية المجلس السيادي".

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وأوضح أن "هذا الخلاف كان السبب في تأخير نقل السلطة"، وعزا التأخير أيضاً إلى وجود دولة عميقة لا تزال تسيطر على شتى مناحي الدولة.

ودعا الدقير الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في "قوى الحرية والتغيير"، للسعي في اختيار قيادة سياسية، تكون مرجعية له، مشيراً إلى أن غياب مثل هذا الجسم يؤخر الحلول.

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واعترف الدقير، أن "الأحزاب السياسية تعرضت لقمع وتخريب من النظام السابق، وهي منهكة، وعليها تجديد شبابها وهياكلها باستيعاب طاقات الشباب وبنسب عالية".

يشار إلى أن قوى الحرية والتغيير كانت قد سلمت، الخميس الماضي، المجلس العسكري وثيقة دستورية لطريقة حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية ومن أبرز بنودها أن تمدد الفترة الانتقالية أربع سنوات وأن عدد الوزراء 17 وزيرا يتم اختيارهم عبر قوى الحرية والتغيير فقط، إضافة إلى أن يتم اختيار أعضاء بالتشاور بين المجلس التشريعي وقوى الحرية والتغيير، ويصل عددهم من 120 إلى 150 عضو.

ودعا المجلس العسكري الانتقالي في السودان ممثلي الحراك المدني للاجتماع حول ترتيبات الفترة الانتقالية غدا الأربعاء الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي.