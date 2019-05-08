تعديلات على "صراع العروش" بعد فضيحة كوب "ستاربكس"

وأكدت الشركة أن باستطاعة أي مهتم أن يشاهد النسخة المعدلة عبر خدمة HBO Now.

​وتبلغ تكاليف إنتاج الحلقة الواحدة من الجزء الثامن أكثر من 15 مليون دولار، وصور العمل في 8 دول مختلفة من بينها دولة عربية وهي المغرب.

وتسبب ظهور كوب قهوة "ستاربكس" في المسلسل الخيالي الشهير، الذي تدور أحداث في العصور الوسطى، في انتقادات كبيرة من متابعيه، الذي اعتبروا ظهور هذه اللمسة المعاصرة في غير موضعها.

​وظهر الكوب، على الطاولة أمام دنيريس تارغيريان، أو "أم التنانين"، إحدى الشخصيات الرئيسية في المسلسل عندما اجتمع أبطال العمل للإحتفال بالنصر على "ملك الليل".

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واعتذر فريق المسلسل عن ظهور الكوب، وأكدت الشركة في بيان لها على أن وجود كوب القهوة في المشهد كان خطأ، وأضافت مازحة أن دنيرس قد طلبت كوبا من الشاي".

وسخرت مجموعة ستاربكس من ظهور منتجها في المسلسل الخيالي.

​​واعتبر بيرني كاولفيلد، أحد المنتجين المنفذين للمسلسل، أن ظهور كوب "ستاربكس" ما هو إلا "زلة بسيطة".

وسجل المسلسل أرقاما قياسية على صعيد القرصنة، إذ بلغ عدد مرات قرصنة الجزء السابع منه أكثر من مليار مرة حتى سبتمبر 2017، والحلقة الأخيرة شوهدت بصورة غير قانونية أكثر من 120 مليون مرة خلال 3 أيام فقط من بثها.