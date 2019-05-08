صور... فتيات عراقيات يشاركن الرجال في إزالة خطر "داعش"

وتلقت الفتيات اللواتي لبسن الزي العسكري بلون البيج، في احتفال تخرج مع زملائهن الرجال، شهادات من إحدى أهم الشركات السويسرية العاملة في العراق، لإزالة كل المخلفات الحربية من المدن التي حررتها القوات الأمنية من سطوة الإرهاب، على مدى السنوات منذ ما بعد التغيير إثر الاجتياح الأمريكي للبلاد عام 2003.

© Photo / Swiss Foundation for Mine Action "فتيات عراقيات يشاركن الرجال في إزالة خطر "داعش

وأعلن مشرف الفرق في المؤسسة السويسرية لشؤون الألغام (fsd)، عمر علي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأربعاء، 8 مايو/ أيار، عن تخرج دفعة جديدة من الفرق لإزالة الألغام، بعد تدريب دام نحو 6 أسابيع.

وأوضح علي، وهو أيضا مسؤول تحديد المناطق الخطرة، والتوعية في المؤسسة السويدية، أن الفرق التي تخرجت حديثاً، يوم أمس، تضم رجالا وشبابا، ونساء وفتيات، جميعهم من محافظة نينوى "شمالي العراق".

وأضاف علي الذي زودنا بصور للدفعة أثناء تسلمهم شهادات التخرج، أن لأعضاء الخريجين تلقوا تدريبا في دورة أقامتها المنظمة لمدة 52 يوماً، في قضاء ماوت بمحافظة السليمانية، كبرى مدن إقليم كردستان العراق.

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© Photo / Swiss Foundation for Mine Action "فتيات عراقيات يشاركن الرجال في إزالة خطر "داعش

وينوه مشرق الفرق في المؤسسة السويسرية العاملة في العراق منذ تحرير المدن من قبضة "داعش" الإرهابي، إلى أن أعضاء الفرق الجديدة، سيباشرون عملهم في مناطق جنوب الموصل، مركز محافظة نينوى، لإزالة الألغام التي خلفها الإرهابيين، عندما كان المناطق تحت سطوتهم قبل أعوام.

الجدير بالذكر، أن تنظيم "داعش" الإرهابي، كان يلجئ دائما إلى التفخيخ لعرقلة تقدم القوات العراقية في عمليات التحرير التي حسمت بتكبد التنظيم هزيمة فادحة، في أواخر عام 2017.

ولا تزال كميات كبيرة من العبوات الناسفة والمواد المتفجرة من مخلفات "داعش" الإرهابي، يتم إزالتها ورفعها من قبل المؤسسات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق، وكذلك من قبل فرق الجهد الهندسي التابعة للقوات الأمنية العراقية.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" في ديسمبر/ كانون الأول، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".