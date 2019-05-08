قادمة من تركيا... أمير سعودي يثير الجدل من داخل سيارته (فيديو)

ويظهر الفيديو المتداول أمير الرياض فيصل بن بندر، داخل سيارته عندما قدم مواطن إليه كأس قهوة، فقربها الأمير إلى أنفه يشمها، ثم سأل عن نوعها فإذا بمقدمها يخبره بأنها تركية، ليردها الأمير إليه.

وربط مغردون بين رد فعل الأمير وتوتر العلاقات السعودية التركية على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل قنصلية المملكة في مدينة إسطنبول، التي اعتبرتها تركيا تجاوزا سياديا في حقها.

وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

ويخضع 21 سعوديا على الأقل للتحقيق في القضية بينهم خمسة يواجهون عقوبة الإعدام. كما أقالت الرياض خمسة مسؤولين بينهم سعود القحطاني.

وألقى تقييم أجرته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية باللوم على الأمير محمد بن سلمان في إصدار الأمر بقتل خاشقجي، وهو ما ينفيه المسؤولون السعوديون، فيما يصر الجانب التركي على وجود علاقة بين الأمير وجريمة القتل.

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وامتدح مسؤولون رد فعل الأمير واعتبروها رسالة إلى تركيا، ومن دعا إلى مقاطعة تركيا ومنتجاتها، بينما رأى آخرون أن الأمر لا يعدو كون الأمير لا يحبها وهو أمر طبيعي، بدليل أنه لم يتفوه بما لا يليق على بلاد الأناضول.

كما شدد آخرون على ضرورة عدم تحميل المقطع ما لا يحتمل.