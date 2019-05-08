"الجوية السعودية" تعتذر وتتحدث عن "ظرف استثنائي"

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وأعربت الشركة عن أسفها لما حدث، مؤكدة على أن ما حصل كان "ظرفا استثنائيا" يعود للأوضاع التشغيلية غير الاعتيادية التي أثرت على مسار بعض الرحلات خلال الأيام الماضية، بحسب موقع قناة "العربية" السعودية

وأكدت الخطوط السعودية أنه "لا صحة مطلقاً لما تروجه بعض المعرفات المشبوهة في وسائل التواصل الاجتماعي من إشاعات حول الموضوع".

وقالت الشركة إنها "تسيّر خلال المواسم عدداً كبيراً من الرحلات الإضافية للتجاوب مع زيادة الطلب، وقد تصادف سوء الأحوال الجوية مع بروز بعض الأعطال الفنية، مما أثّر على بعض الرحلات وأدى إلى تأخرها".

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وتابعت أن ذلك أدى إلى "تأخر الرحلات التي تليها، حيث كان لزيادة عدد الرحلات تأثير ملموس على زيادة عدد المتأثرين من التأخير".

وأعلنت الشركة أن الانتظام عاد منذ فجر الثلاثاء للعمليات التشغيلية وهي تحت المتابعة المستمرة، خصوصا في ظل التقلبات الجوية التي تمر بها أجواء المملكة هذه الأيام.

وأشارت الشركة إلى أن أنه تم تفعيل غرفة الطوارئ لإعداد خطة للتعامل مع هذا الظرف، والعمل على إعادة الرحلات إلى وضعها الطبيعي، كما تم تشكيل فريق يعمل على مدار الساعة لتقييم ما حدث وتعويض الضيوف المتضررين من إلغاء أو تأخر بعض الرحلات حسب الأنظمة المعتمدة.