شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مهم من «الخطوط السعودية» لصالح المتضررين من تأخر الرحلات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
وجهت الخطوط السعودية اليوم الأربعاء، نداء إلى كافة عملائها المتضررين من تأخر بعض رحلاتها للتواصل معها للحصول على التعويضات المستحقة.
وطلبت الخطوط من المتضررين التواصل معها على الرقم 920003777، أو على موقعها الإلكتروني.
يذكر أن الخطوط السعودية اعتذرت لعملائها المتضررين بعد حصول تأخير لعدد من الرحلات المجدولة خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن ما حصل كان ظرفاً استثنائياً استوجبته أوضاع تشغيلية غير اعتيادية.
وأبانت أن تسيير عدد كبير من الرحلات تصادف مع سوء في الأحوال الجوية وبروز بعض الأعطال الفنية، ما دفعها إلى تفعيل غرفة طوارئ لإعداد خطة للتعامل مع هذا الظرف.
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