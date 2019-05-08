شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد»: فرصة مستمرة لهطول أمطار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الرياض، القصيم، حائل تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن والقيصومة) كذلك على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من تلك المرتفعات. وسماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تبوك، الحدود الشمالية والجوف.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-48 كم/ساعة على الجزء الاوسط والشمالي وتكون جنوبية غربية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، و حالة البحرمتوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.