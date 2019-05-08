المسجد النبوي يفطِّر زواره وفقا لاشتراطات صحية

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المسجد مليء بدعاة موزعين فى أرجائه لإرشاد الزوار إلى أداء عباداتهم بالطرق الشرعية السليمة وفق هدي الرسول والإجابة عن أسئلتهم إلى جانب حِلق تحفيظ القرآن الكريم

يشهد المسجد النبوي الشريف زيادة في أعداد الوافدين من المصلين والزوار، خلال شهر رمضان المبارك، وسط استنفار كامل للخدمات بالمسجد، لتقديم أكمل رعاية وأفضل خدمات للتيسير على قاصدي المسجد الشريف، تحت إشراف مباشر من الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة. ويتولى القائمون على وكالة الرئاسة للمسجد النبوي تنظيم إفطار للصائمين ومراقبة الأطعمة المسموح بها لداخل المسجد وفق اشتراطات صحية معينة، مع تنظيم دخول وخروج المصلين عبر أبواب المسجد النبوي بانسيابية تامة تحاشيًا للزحام.

ويحرص القائمون على المسجد على تشغيل "مراوح الرذاذ" في ساحات المسجد النبوي على أعمدة المظلات، لبث رذاذ الماء لتلطيف الأجواء الحارة، إلى جانب سُقيا ماء زمزم البارد من خلال "البرادات" الموزعة في الساحات الخارجية، والحافظات الخاصة داخل المسجد الشريف. يشهد المسجد النبوي وجود عدد من العلماء والدعاة، موزعين

ويحرص القائمون على المسجد على تشغيل "مراوح الرذاذ" في ساحات المسجد النبوي على أعمدة المظلات، لبث رذاذ الماء لتلطيف الأجواء الحارة، إلى جانب سُقيا ماء زمزم البارد من خلال "البرادات" الموزعة في الساحات الخارجية، والحافظات الخاصة داخل المسجد الشريف. يشهد المسجد النبوي وجود عدد من العلماء والدعاة، موزعين بمختلف جوانب المسجد، لتقديم الدروس اليومية، وإرشاد الزوار إلى أداء عباداتهم بالطرق الشرعية السليمة وفق هدي الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم، إلى جانب حِلق تحفيظ القرآن الكريم في أماكن متفرقة من المسجد الشريف. Advertisements وتستقبل مكتبة المسجد النبوي، التي تحتضن الكثير من الكتب والمخطوطات النادرة، روادها وتُسهل لهم الاطلاع على الكتب وقراءتها من خلال أماكن خاصة، ومثل ذلك في المكتبة النسائية في قسم النساء. كما تنتشر بالساحات الخارجية للمسجد النبوي الفرق الإسعافية والطبية، لتقديم خدمات الرعاية الصحية لزوار المسجد النبوي الشريف، فيما انتظمت الحركة المرورية على الطرق المحيطة بالمسجد والشوارع المؤدية إليه، وفق خطة مرورية خاصة بالشهر الكريم، للمحافظة على انسيابية المرور وتجنب الزحام نتيجة زيادة أعداد الوافدين للمسجد النبوي. من جانبها انتظمت حركة الحافلات الترددية التي تُقلّ المصلين والزوار من محطات استقبال موزعة بالمدينة المنورة، لإيصال المصلين للمسجد النبوي، ومن ثم إرجاعهم لذات المحطات، حيث أسهمت في انخفاض أعداد السيارات الداخلة للمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي، مما كان له أكبر الأثر في التخفيف من الزحام المروري. وعلى صعيد متصل أكدت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، ترحيب المملكة بقدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة بعد تسجيل بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص للمعتمرين القطريين، على أن يكون وصولهم إلى المملكة عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، أو مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، وأكدت الوزارة حرصها على تقديم أعلى مستوى من الخدمات والتسهيلات، للمعتمرين، ضيوف الرحمن، كافة. مساجد شاهدة على الحضارة الإسلامية.. أقدم 12 جامعا في الإسلام وقالت الوزارة في بيان رسمي، إنه انطلاقًا من مبادئ المملكة العربية السعودية الراسخة بتسهيل وصول المسلمين من أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، فإن المملكة ترحب أيضًا بالمقيمين في قطر الراغبين في أداء مناسك العمرة، بعد تسجيل بياناتهم في بوابة "مقام" عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، واتباع الخطوات الموضحة في الموقع. كما أكدت الوزارة أن الخدمات والتسهيلات التي توفرها المملكة لضيوف الرحمن تأتي بتوجيهات ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وتجسد الدور الريادي الذي شرف الله به المملكة في رعاية الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، بمختلف جنسياتهم وانتماءاتهم ومن مختلف أنحاء العالم.

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